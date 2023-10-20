В Москве госпитализирована дочь Гайдая и Гребешковой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Оксана Гайдай

Дочь Леонида Гайдая и Нины Гребешковой Оксана Гайдай попала в больницу, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что 67-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение одной из московских больниц.

По данным канала, у Гайдай диагностирована желчнокаменная болезнь. Она лежит в одноместной палате, ее готовят к операции.

Ранее после госпитализации на связь с поклонниками вышел певец и композитор Игорь Николаев. В социальной сети он разместил пост, где поблагодарил подписчиков и близких за поддержку, а также врачей, боровшихся за его жизнь. Он сообщил, что успешно восстанавливается после проблем с сердцем и 25 октября выйдет на сцену в Рахманиновском зале Московской консерватории. В этот день пройдет подведение итогов конкурса «15 мелодий для фортепиано».

Перед этим певец, лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что идет на поправку после перенесенного инфаркта и чувствует себя неплохо. По словам артиста, сейчас он проходит курс реабилитации. Также он добавил, что планирует провести все запланированные концерты в 2024 году.

В сентябре врачи реанимировали легендарного российского джазового пианиста Игоря Бриля после экстренной госпитализации. У музыканта чуть не остановилось сердце, его ритм был восстановлен с помощью дефибриллятора.