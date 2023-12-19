В Москве госпитализировали звезду фильма «Елки» SHOT: в Москве госпитализировали актрису Елену Плаксину

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Плаксина

В Москве госпитализировали российскую актрису Елену Плаксину, известную зрителям по фильмам «Елки» и «Ласточкино гнездо», сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, у артистки началось воспаление брюшной полости.

Как передает канал, Плаксиной потребовалась срочная операция из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита, который мог привести к нарушению разных функций организма и летальному исходу. По данным канала, врачи провели актрисе лапароскопию. Звезду уже выписали из больницы.

Плаксина является ведущей актрисой театра «Современник» и играет почти в 20 спектаклях. Среди самых заметных ролей в кино была Валя в фильме «Мужчина должен платить». Широкую известность ей принесла картина «Галина», где она сыграла молодую дочь Леонида Брежнева, и новогодняя комедийная серия фильмов «Елки».

Ранее в Москве экстренно госпитализировали телеведущую Юлию Бордовских. Несколько дней назад у нее появился кашель и поднялась температура, с которой не удалось справиться без помощи врачей. По некоторым данным, медики подозревают у нее коронавирусную инфекцию, ведущая находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей.