В Москве горит Институт пластмасс РЕН ТВ: в Москве горит Институт пластмасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на территории Института пластмасс вспыхнул пожар, передает РЕН ТВ. На опубликованных в сети кадрах видно, как над юго-востоком столицы поднимаются клубы дыма.

На данный момент о причинах возгорания не сообщалось. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее в Свердловской области пожар произошел в цеху по производству покрышек. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. По информации МЧС, к тушению пожара были привлечены 32 специалиста и девять единиц спецтехники. В региональном ГУ МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре в цехе на улице Базовой поступило в 18:45 мск 11 июня.

До этого в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Источник РЕН ТВ также сообщил, что взрыв произошел на крыше драмтеатра в ходе проведения ремонтных работ. По его информации, взорвался газовый баллон, прохожие при этом не пострадали. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия разгорелось пламя и валит черный густой дым. О потерпевших среди рабочих не сообщалось.

10 июня в Самаре загорелся двухэтажный мебельный цех. На опубликованных кадрах видно, как специалисты занимаются тушением возгорания. К моменту их приезда огонь успел распространиться на площадь 500 квадратных метров.