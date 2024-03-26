В Москве главу СБУ заочно арестовали по статье о теракте Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по делу о теракте

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по статье о террористическом акте, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, срок исчисляется с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 205 УК РФ (террористический акт). Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, — говорится в сообщении.

Ранее Малюк намекнул, что СБУ может быть причастна к убийствам и покушениям на украинских и российских общественных деятелей и политиков. Он привел детали убийств экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушения на российского писателя Захара Прилепина.

Накануне глава Службы безопасности Украины также признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. В числе целей он также назвал корабли в Черном море и Крымский мост.