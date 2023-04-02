В Москве футболисты трех команд устроили массовую драку во время матча

В Москве футболисты сразу трех университетских команд МИРЭА и РАНХиГС устроили массовую драку во время матча на стадионе «Буревестник», передает Telegram-канал Baza. Поводом для побоища стал жесткий подкат. Сначала схлестнулись все игроки на поле, а затем к драке присоединились и футболисты из другой команды — они были из одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос.

По итогам драки в полицию увезли 16 человек. В отношении троих из них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

22 марта в одной из школ столичного района Коптево четверо подростков жестоко избили одноклассника. Инцидент произошел на перемене перед четвертым уроком. Четверо одноклассников напали на школьника и начали бить его руками и ногами, в результате чего ученик получил травмы живота и головы. Позднее мать доставила ребенка в больницу, откуда о произошедшем сообщила в полицию. По сведениям правоохранителей, школьник живет с матерью в однокомнатной квартире и не состоит на учете в полиции.

Ранее стало известно, что в городе Покрове Владимирской области толпа подростков зверски избила семиклассника. У него диагностировали сильнейшее сотрясение мозга, переломы руки и носа. После избиения лицо у пострадавшего распухло настолько, что он почти не мог говорить. Мальчику удалось членораздельно выговорить имя только одного из нападавших.