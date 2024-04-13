В Москве «заминировали» «Трехгорную мануфактуру» В Москве эвакуируют «Трехгорную мануфактуру»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники бизнес-квартала «Трехгорная мануфактура» рассказывают об эвакуации после поступившего сообщения о минировании комплекса, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам работников ресторана, расположенного на территории мануфактуры, им предписали оставаться в здании и не выходить на улицу.

Нам сказали, что сейчас выходить на улицу нельзя, нас не выпускают из здания, — говорится в сообщении.

Ранее около 700 человек эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в Москве. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов.

27 марта эвакуировали бизнес-центр «Белая площадь» в центре Москвы из-за анонимной угрозы. Накануне экстренным службам в Петербурге поступила информация о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы. Звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды».

До этого из торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте в Петербурге эвакуировали посетителей. Людей стали выводить из строения после «некоего звонка». Сотрудники находящегося в здании супермаркета рассказали о сработавшей пожарной сигнализации. Директор ТД Дмитрий Абрамов позднее сообщил, что поступил телефонный звонок о минировании.