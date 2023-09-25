В Москве эвакуируют ТЦ «Мегаполис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетителей и сотрудников торгового центра «Мегаполис» вывели на улицу из-за «не учебной тревоги», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Наибольшая часть людей собралась у метро поодаль от молла и возле одного из торговых помещений здания.

Прислали всем SMS: «Тревога не учебная. Выйти всем из здания», — сообщают очевидцы.

Вечером 24 сентября проходила эвакуация посетителей московского парка «Зарядье». Охрана просила всех срочно покинуть территорию парка. До этого в августе гостей парка эвакуировали два дня подряд из-за сообщений о бомбе. Сначала на электронную почту парка пришло письмо, в котором вымогатель требовал перевести «рэперу Елисею» 666 миллионов. На следующий день на почту пришло новое письмо, автор которого назвал себя студентом МФЮА, заявив о заложенной бомбе в «Зарядье» и потребовав перевести своей матери 600 тысяч рублей.

20 сентября проводилась эвакуация в московском торговом центре «Времена года». В ТЦ прорвало трубу, несколько магазинов уже затоплены.

15 августа злоумышленники также заявили о минировании здания Большого театра в Москве. Всех сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.