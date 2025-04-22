В Москве эвакуируют сразу два ТЦ В Москве эвакуируют два ТЦ на Рязанском проспекте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сразу два торговых центра — «Лабиринт» и «Город» — эвакуируют в Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на посетителей. Здания находятся на Рязанском проспекте.

По словам очевидцев, всех вывели на улицу. В настоящее время здания проверяют, сказано в материале. Причина эвакуации не названа. Люди тем временем стоят у торгового центра «Город» и не торопятся расходиться.

До этого в Сети появились кадры поджога торгового центра «Элизиум», расположенного в Нахабино Московской области. Его устроил 13-летний подросток. Школьник снимал происходящее на видео для отчетности. Посетителей ТЦ вывели на улицу, а начавшийся пожар удалось сразу потушить.

Также сообщалось о пожаре, который произошел в аптеке в торговом центре «Серпантин» на улице Березовской в Московском районе в Нижнем Новгороде. Как указали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сотрудникам удалось потушить возгорание, в результате никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в торговом центре «Меркурий» в Санкт-Петербурге подростки избили сверстницу. Уточняется, что девочка рассказала полицейским об избиении знакомой, которое происходило на ее глазах.