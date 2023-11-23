В Москве эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за угрозы взрыва Mash: две гранаты времен ВОВ обнаружили в жилом доме в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telergram-канал Mash сообщает, что в Москве эвакуировали жильцов дома в Старопетровском проезде. По данным канала, эвакуацию организовали из-за двух гранат времен Великой Отечественной войны, найденных в лифтовом холле здания на пятом этаже. Правоохранительные органы информацию об этом не комментировали.

Всего из 22-этажного здания эвакуировали порядка 60 человек, пишет Mash. По данным канала, территорию вокруг здания полностью оцепили. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина с криком «Там бомба» бросил гранату Ф-1 с запалом на территорию поликлиники и скрылся. Боеприпас находился в пакете, который неизвестный перебросил через забор. Специалисты определили, что граната не содержала взрывчатых веществ.

До этого стало известно, что в Набережных Челнах 12 ноября сотрудники полиции и саперы оцепили ресторан из-за угрозы взрыва во время концерта рэпера Тимура Гатиятуллина, также известного под псевдонимом Честный. Выяснилось, что двое злоумышленников оставили у входа в ресторан предмет, похожий на гранату. Впоследствии стало понятно, что это был муляж. Подозреваемые были задержаны.