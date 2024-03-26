В Москве эвакуировали здание Финуниверситета из-за подозрительного предмета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Как отмечается, вблизи корпуса обнаружен неопознанный предмет. Периметр оцепили силы Росгвардии.

Подтверждаем информацию об эвакуации. <...> В настоящее время главный вход в университет по адресу Ленинградский проспект, дом 49/2 закрыт, — говорится в сообщении.

Накануне в Москве эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова около 700 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе. Позже стало известно, что сообщение о заложенных взрывных устройствах не подтвердилось, врачи и пациенты вернулись в больницу.

Также 25 марта в Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика», расположенного на юго-востоке столицы. Как стало известно NEWS.ru, инцидент был связан с подозрением на попытку совершения теракта.

Днем ранее сигнал о бомбе поступил в торговый центр «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга. Людей также эвакуировали. Оперативники не нашли взрывное устройство, однако им удалось взять под стражу звонившего, который отказался давать показания.