В Москве эвакуировали второй корпус Финуниверситета за день Корпус Финуниверситета на Масловке эвакуировали из-за взрыва пауэрбанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве эвакуировали еще один корпус Финансового университета, который расположен по улице Верхняя Масловка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, причиной эвакуационных мероприятий послужил взрыв переносного зарядного устройства у одного из студентов. В результате произошло незначительное возгорание в аудитории.

Об эвакуации здания Финансового университета по адресу Ленинградский проспект д. 42 стало известно утром 26 марта. В пресс-службе вуза объяснили причину таких мер обнаружением на территории учебного заведения подозрительного предмета. Здание оцепила полиция.

Накануне в Москве эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова около 700 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов.

Также 25 марта в Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика», расположенного на юго-востоке столицы. Как стало известно NEWS.ru, инцидент был связан с подозрением на попытку совершения теракта.