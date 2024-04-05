В Москве эвакуировали торговый центр «Дискавери»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Посетителей торгового центра «Дискавери» в Москве эвакуировали, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По громкой связи объявили пожарную тревогу. О причинах такого решения не сообщается.

Посетителей просят покинуть здание по громкой связи. По информации канала, сотрудников торгового центра также эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в общеобразовательной школе № 78 на улице Ватутина во Владивостоке 4 апреля были эвакуированы учащиеся из-за перцового баллончика. По данным региональной прокуратуры, неустановленный злоумышленник распылил баллончик, снаряженный слезоточивыми или раздражающими веществами.

До этого очевидцы сообщали об эвакуации торгового центра «Ривьера» в районе метро «Автозаводская» на юге Москвы. В здании сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как посетители в спешке покидают ТЦ. На фоне по громкой связи слышно объявление о необходимости выйти из здания. При этом отмечается, что обстановка на месте остается спокойной.

Посетителей «Ривьеры» уже эвакуировали 23 марта. Охранники заявили посетителям о необходимости покинуть здание комплекса.