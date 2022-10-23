В Москве эвакуировали посетителей торгового центра

В Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Тройка», расположенного на Верхней Красносельской улице. Причины эвакуации не называются, передает РИА Новости.

Торговый центр закрыт, производится эвакуация, — сказал корреспонденту агентства представитель ТЦ.

Причину происходящего он не назвал, но выразил надежду на то, что в ближайшее время ТЦ продолжит работу в обычном режиме.

На прошлой неделе эвакуация прошла сразу в двух столичных ТЦ - «Ривьера» и «МЕГА Белая Дача». Кроме того, произошел пожар у торгового центра РИО на юге Москвы.