В Москве эвакуировали Нагатинский суд из-за угрозы взрыва

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют после сообщения о минировании, узнал корреспондент РИА Новости. Перед входом в здание столпились посетители. По словам источника, суд должен был начать свою работу в 09:00.

Об угрозе взрыва собравшимся у входа гражданам сообщил охранник. Он уточнил, что на место уже следуют специальные службы, которые проверят, действительно ли здание было заминировано. Сотрудник добавил, что в случае ложной угрозы суд возобновит работу не менее чем через 40 минут. Официального подтверждения информации не поступало.

Ранее в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме.

Проверку после сообщений о минировании также проводили в аэропорту Волгограда. Как сообщила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград», соответствующая информация поступила в редакцию местного СМИ. Во время проверки воздушная гавань продолжила свою работу, все рейсы отправлялись согласно расписанию.