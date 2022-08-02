В Москве эвакуировали более тысячи человек из-за «минирования» Третьяковки

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковки, в Лаврушинском переулке и на Крымскому валу. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, такие меры были приняты из-за сообщений о минировании зданий.

Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в главном и инженерном корпусах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Эвакуировано порядка тысячи человек, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.

Отметим, что ранее подобное сообщение о «минировании» зданий Третьяковки поступало в минувшую субботу. Тогда все посетители также были эвакуированы. Угроза взрывов не подтвердилась.

В конце июля с Останкинской телебашни эвакуировали 60 человек из-за угрозы взрыва. Отмечалось, что башня функционировала в штатном режиме, на место инцидента прибыли специалисты и осмотрели территорию.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна «минирований» различных объектов. ФСБ России сообщила, что заблокировала ряд иностранных ресурсов, с которых рассылались подобные сообщения. Тем не менее, неизвестные продолжают отправлять письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, крупных магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах.