В Москве элитная проститутка ограбила клиента и сбежала через окно

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На северо-востоке Москвы на Череповецкой улице мужчину обокрала вызванная им элитная проститутка, передает Telegram-канал SHOT. По сведениям канала, мужчина перевел девушке 42 тысячи рублей. Прибыв на место проститутка отказалась вступать в половую связь с мужчиной и попыталась убежать, но молодой человек помешал ей это сделать. Проститутка принялась крушить квартиру, после чего выпрыгнула из окна первого этажа.

Канал отмечает, что девушка после приземления повредила руку.

8 января в Москве полиция прикрыла подпольный бордель с мигрантами-трансгендерами, сообщает Telegram-канал Mash. В отношении организаторов притона возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

По данным канала, приехавшие из Таджикистана и Киргизии молодые люди предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за 5–6 тысяч рублей в час. Один из клиентов донес на них в полицию, после чего в заведение нагрянули полицейские. Организаторам борделя может грозить до пяти лет лишения свободы.