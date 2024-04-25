В Москве экскурсия закончилась для школьницы переломом позвоночника Школьница получила перелом позвоночника на экскурсии в музее в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве восьмилетняя девочка получила перелом позвоночника после того, как на нее упала статуя в музее, сообщил источник РЕН ТВ. По его информации, школьница пошла в учреждение на экскурсию.

Мать пострадавшей рассказала, что девочка подошла к скульптуре воина в музее и потянула ее за руки, в результате чего статуя упала на ребенка. Школьнице диагностировали перелом 4–5 поясничных позвонков, ушиб пальца левой руки, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ребенок сломал грудную клетку во время посещения батутного парка в Челябинске. По словам матери мальчика, инструкторы обучали детей опасным трюкам, а после происшествия они не вызвали ребенку скорую и не оповестили об инциденте взрослых. По словам женщины, сотрудники предлагали детям убирать мусор в обмен на пользование аттракционами, несмотря на то, что за услугу им заплатили.

До этого на бесплатном детском подъемнике курорта «Солнечная долина» случилось происшествие, в результате которого шестилетний мальчик впал в кому. У него диагностированы множественные травмы и асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.