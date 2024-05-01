В Москве двухлетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже

Фото: t.me/moscowproc*

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже в жилом доме, расположенном на улице Корнейчука в Москве, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что в результате падения мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

По предварительным данным, на момент трагедии в квартире находилась мать ребенка. В прокуратуре утверждают, что она отвлеклась на короткое время и не заметила, как мальчик выпал. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины инцидента, проверка находится на контроле у Бутырской межрайонной прокуратуры и органов опеки. В пресс-службе призвали родителей оградить детей от открытых окон и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин ранее поделился с NEWS.ru, как предотвратить падение малышей из открытых окон. По его словам, в этом поможет ограничитель — простое в установке устройство, которое помешает ребенку протиснуться между рамами. Эксперт подчеркнул, что стоят они точно дешевле жизни ребенка. С детьми постарше спасатель рекомендует проводить беседы и объяснять им, чем опасно баловство.