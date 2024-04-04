В Москве двух таможенников отправили под домашний арест за взятки В Москве двух замначальника таможенного поста отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест двух заместителей начальника Центральной энергетической таможни ФТС России, сообщили в пресс-службе городских судов общей юрисдикции. Фигуранты проходят по уголовному делу о взятках, а также незаконных получении и разглашении секретных сведений.

Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича, Петровича Сергея Владимировича и Брехова Андрея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 02.06.2024 года, установив в период прохождения домашнего ареста определенные ограничения, — сказано в сообщении.

Всего по делу о разглашении секретных данных и даче взятки проходят четыре человека. Из задержали 4 апреля. Басманный суд также отправил под домашний арест руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова. Подробностей преступления пока нет.

В конце марта заместителя руководителя ФТС России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца. Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий при выдаче акцизных марок в интересах двух компаний.