В Москве двух человек зажало в салоне авто из-за ДТП с КамАЗом В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на шоссе Энтузиастов три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие, сообщает столичный дептранс. По предварительным данным, на дороге столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ, в результате чего пострадали два человека, оказавшиеся зажатыми в салоне авто.

На шоссе Энтузиастов (в районе дома 38) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего. В дептрансе уточнили, что движение в районе аварии затруднено, водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина устроила ДТП с несколькими автомобилями. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте. По словам очевидцев, повреждены пять машин. Судя по опубликованным фотографиям, автолюбительница врезалась в припаркованные машины. Информации о пострадавших нет. Виновница скрылась с места происшествия.

В январе четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall.