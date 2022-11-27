В Москве два подростка пострадали в давке на рэп-концерте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в результате давки после концерта в клубе «Атмосфера» пострадали два человека, сообщает Telegram-канал издания «Москва 24». По данным журналистов, от госпитализации подростки отказались, в настоящий момент они находятся дома.

Кроме этого несколько посетителей концерта подали заявления в полицию о краже вещей. Об утрате курток они рассказали и на странице клуба «Атмосфера» во «ВКонтакте».

Концерт хороший, но при окончании охрана и организация не уследили за людьми, и началась толкаловка. Люди падали в обморок, и украли много вещей, — написал один из возможных посетителей концерта.

Другие пользователи Сети подтвердили его слова и рассказали о пропаже курток, шарфов и других личных вещей.

Как передает РЕН ТВ, владельцы площадки закрыли в здании более тысячи человек.

Ранее стало известно о смертельной давке в Сеуле в районе Итхэвон, считающемся одним из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Число жертв составило 154 человека, еще более 80 получили травмы.

К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. В результате трагедии погибли четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.