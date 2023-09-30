В Москве два офтальмолога подрались прямо на рабочем месте

В московской больнице два офтальмолога подрались прямо на рабочем месте, сообщает Telegram-канал Baza. Женщины работали в одном кабинете, но постоянно скандалили друг с другом, одна из таких ссор переросла в рукоприкладство с последующей госпитализацией.

Не удалось ужиться в одном кабинете врачам Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Один из конфликтов медиков попал на видео, там слышно, как Елена О. оскорбляет свою коллегу Эльвиру С. из-за перестановки мебели в кабинете. При этом вторая ведет себя мирно и не реагирует на нападки. Неизвестно, этот ли случай перерос в драку.

Известно, что 28 сентября очередная перепалка закончилась травмами. В пылу перепалки одна из офтальмологов вцепилась другой в волосы, затем ударила по лицу, а затем добила, воткнув противнице ключи в руку. Коллегам удалось разнять женщин, пострадавшую госпитализировали.

23 сентября в Москве участник СВО подрался с мужчиной из-за никаба на женщине. Инцидент произошел в одном из магазинов «Ашан». На видео, которая снимала девушка в никабе, молодой мужчина заявил, что хождение в мусульманской одежде, покрывающей всю голову кроме глаз — незаконно. Спутник женщины решил доказать обратное кулаками.