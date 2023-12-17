В Москве драка закончилась стрельбой из травмата Полиция задержала в Москве устроившего стрельбу из травматического пистолета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое знакомых поссорились и подрались в районе Некрасовка в Москве, после чего один из них достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Мужчина, устроивший стрельбу, задержан, другие участники потасовки госпитализированы.

Конфликт произошел вечером на улице Льва Яшина. Оперативники задержали подозреваемого в течение нескольких часов после происшествия.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой, а когда та вызвала полицейских, открыл по ним огонь. В результате происшествия пострадал один сотрудник ведомства, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

До этого мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам полиции из своего дома в Рязанской области. Правоохранителям пришлось перекрывать дороги, чтобы избежать жертв, однако в результате стрельбы погиб один полицейский.