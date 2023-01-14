В Москве девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетнего мальчика сбили в Москве на улице Гризодубовой на пешеходном переходе, передает Telgram-канал столичной прокуратуры. Водитель Volvo наехал на ребенка, который шел на зеленый свет вместе с матерью. Сейчас мальчик госпитализирован.

Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ведомство призвало водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов.

14 января на севере Москвы водитель сбил курьера на пешеходном переходе. На опубликованном видео видно, что водитель Mercedes проехал на красный цвет светофора на Бутырской улице в момент, когда дорогу по пешеходному переходу пересекали доставщики на электровелосипедах. Водитель сбил одного из них, пострадавший госпитализирован.

12 января на Севастопольском проспект в Москве водитель автобуса наехал на восьмилетнюю девочку, она получила травмы. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.