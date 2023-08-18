В Москве девушку обокрали в храме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 61-летняя бездомная обокрала в храме девушку, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что была украдена сумка с деньгами, телефоном и документами.

Как пишет канал, злоумышленницу задержали. Имущество потерпевшей вернули, а саму бездомную отпустили под подписку о невыезде.

В Санкт-Петербурге ранее ограбили участника саммита Россия — Африка. Злоумышленники украли деньги из номера в одном из городских отелей. Подозреваемого нашли в тот же день, им оказалась супервайзер хозяйственной службы отеля.

Как сообщалось ранее, в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в ограблении микрофинансовой организации. По данным правоохранительных органов, он угрожал сотрудницам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленнику удалось забрать из кассы 19,5 тысячи рублей. На допросе мужчина признался в содеянном, заявив, что пошел на преступление из-за долгов. Ему грозит тюремное заключение по статье 162 УК РФ «Разбой».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников саммита Россия — Африка. От действий злоумышленников пострадали граждане Ганы, Аргентины и Бурунди.