В Москве девушка проучила водителя, оставившего машину на тротуаре В Москве девушка облила кефиром неправильно припаркованную машину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве девушка вылила кефир на машину, припаркованную на тротуаре, передает Telegram-канал «Москвич Mag». По его данным, черная BMW без номеров перегородила велодорожку.

По информации канала, инцидент произошел на Патриарших прудах. Пострадали лобовое стекло и капот иномарки.

Ранее в Москве на Коровинском шоссе взорвался автомобиль. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что в результате происшествия водитель иномарки получил травму ноги. Согласно сведениям канала, повреждения также получили автомобили Infiniti и BMW, находившиеся поблизости. Канал уточнил, что взрыв произошел после того, как владелец внедорожника повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. По информации канала, иномарку могли заминировать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Отмечается, что прокуратура Москвы в свою очередь взяла на контроль ход расследования обстоятельств инцидента. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.