В Москве девочку вытолкнули из окна частной школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы из окна частной школы одноклассники вытолкнули 13-летнюю ученицу, сообщает столичное управление СКР. По данным Telegram-канала SHOT, у девочки поврежден позвоночник, крестец и копчик. Падение произошло с первого этажа во время перемены 24 ноября, когда дети играли. Следственные органы проводят проверку по этому инциденту.

24 ноября 2023 года в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, — сообщили в СКР.

Следователи осмотрели место происшествия и опрашивают директора, учителя и очевидцев инцидента. Жизни ребенка ничего не угрожает. Сама девочка пояснить, кто именно вытолкнул ее в окно, не может. «Вести Подмосковья» отмечают, что стоимость обучения в этой частной школе варьируется от 480 тысяч до 510 тысяч рублей, в зависимости от класса.

В октябре в одной из школ в Ульяновске дети выпрыгнули из окна, когда во время урока сработала сигнализация. В результате падения из окна трое школьников переломали ноги.