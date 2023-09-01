В Москве детский тренер по футболу покалечил девятилетнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер детской команды по футболу напал на девятилетнего мальчика в Коммунарке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждается, добиться справедливого наказания для злоумышленника пока не удалось, хотя ребенок получил серьезные травмы.

По информации канала, инцидент произошел на улице Александра Монахова. Мальчик ждал своих друзей у подъезда и держал дверь. Это не понравилось выходившему на улицу местному жителю. Мужчина затащил ребенка в подъезд и начал душить. Он отпустил мальчика лишь после того, как тот начал хрипеть. Затем он спросил, где живут друзья ребенка, и стал угрожать им.

Как рассказала мать ребенка, у ее сына после нападения остались ссадины на шее. Она вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Тогда же выяснилось, что нападавший — детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов.

Сейчас мать пострадавшего пытается добиться наказания для нападавшего. По информации канала, женщина уже обращалась в прокуратуру и Следственный комитет, но заявления результата не принесли. Тем временем врачи диагностировали у мальчика смещение позвонков.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве несколько женщин устроили потасовку. Конфликт возник из-за того, что одна из них выгуливала собаку без намордника и животное набросилось на ребенка.