В Москве чемпионат «Камень. Ножницы. Бумага» стартовал без участников

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В Москве в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» начался чемпионат «Камень. Ножницы. Бумага». Однако в первый день на турнир с призовым фондом в миллион рублей практически никто не пришел, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». В соревнованиях поучаствовало несколько пар, они получили дипломы.

Ведущий на чемпионате призывает прохожих сыграть в «Камень. Ножницы. Бумагу», однако никто не отзывается, и он возвращается к беседе с коллегами.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться. Согласно правилам, один участник может сыграть три раунда в день. Площадка открыта с понедельника по субботу, а по воскресеньям проводятся отборочные этапы. Победитель недели переходит в лигу финалистов и получает кубок и медаль.

Финал чемпионата состоится с 5 по 8 сентября на площадках, где будут проходить мероприятия в честь Дня города. В финале примут участие 48 человек, а победитель получит титул чемпиона Москвы и миллион рублей. За второе и третье места предусмотрены призы в размере 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что сборная Чехии по хоккею своей победой на домашнем чемпионате мира обошла сборную России по количеству медалей. Эта победа принесла чехам 14-ю награду на ЧМ, тогда как у России их 13.

