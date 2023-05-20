В Москве пассажир за секунду до жесткой аварии успел выйти из салона авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы грузовик снес легковой автомобиль, остановившийся у обочины, чтобы высадить пассажира, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. На опубликованных кадрах видно, что пассажир успевает покинуть салон и в следующую секунду за ним происходит столкновение.

На Северо-Восточной хорде (напротив улицы Хлобыстова) столкнулись два автомобиля, в результате чего произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении департамента.

Движение в сторону центра из-за ДТП затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

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