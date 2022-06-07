В Москве будут строить больше мини-студий

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В Москве будут строить больше мини-студий, рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков изданию РИАМО. Такая тенденция отражает то, как девелоперы оценивали платёжеспособности населения минимум полтора года назад, считает он.

За последние 12 месяцев средняя площадь предлагаемых на рынке столицы студий сократилась в среднем на 5,2%. Стремясь поддержать спрос, застройщики всё активнее используют компактные планировочные решения, — сообщил Кулаков.

По его мнению, студию можно рассматривать как временную квартиру для иногороднего студента, как бюджетный вариант для повзрослевшего ребёнка или для туристов. В ближайшие годы застройщики будут предлагать всё больше компактных квартир, потому что инвестировать в них разумно для тех, кто не может купить полноценное жильё, добавил Кулаков.

17 мая сообщалось, что московские застройщики стали снимать с продажи квартиры с отделкой. Причиной этому сложности с поставками, подорожание импортных строительных и отделочных материалов.

До этого вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что для покупки новой квартиры в ипотеку сейчас «надо быть камикадзе», поскольку доходы граждан падают, ставка в 12% для неготового жилья высока, а цены на квартиры максимально выросли. Она также посоветовала выбирать для покупки вторичное жильё, а не новостройку.