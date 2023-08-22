В Москве брошенные самокаты начнут отправлять на спецстоянку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды, мешающие участникам дорожного движения и пешеходам, начнут отправлять на специальные стоянки, сообщили в столичном департаменте транспорта. Забрать технику смогут только ее хозяева или их представители. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что оставленные в неположенном месте транспортные средства создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров.

Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — «Московский паркинг», — говорится в сообщении дептранса.

Для возврата техники владельцы должны будут предоставить документы на собственность на каждое транспортное средство.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявлял, что число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2023 году выросло почти на 60%. При этом он отметил, что после внесения изменений в правила дорожного движения в 2023 году можно будет более предметно говорить о статистке аварий с участием электросамокатов и велосипедов. Он также указал, что о введении прав для вождения электросамокатов и других СИМ говорить рано, так как в мировой практике подобного не было никогда.