В Москве бойцовые псы напали на женщину и разорвали ее собаку

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Жительница Москвы и ее собака во время прогулки подверглись нападению бойцовых псов, передает РЕН ТВ. Агрессивные животные насмерть загрызли питомца женщины.

Инцидент произошел на 7-й Парковой улице на востоке столицы. По словам владелицы погибшего животного, ранее хозяйку бойцовых собак она во время прогулок не встречала. Женщина также указала, что псы выгуливались без намордников.

После нападения москвичка написала заявление в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Башкирии десятилетняя девочка подверглась нападению собаки подруги. Животное искусало ребенку лицо, девочка попала в больницу со множественными травмами.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там от нападения собаки пострадала семилетняя девочка, случайно оказавшаяся на территории частного домовладения. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы, ему была проведена операция.