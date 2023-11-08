В Москве бобры построили плотину в форме сердца Опубликовано фото построенной бобрами плотины в форме сердца

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве в районе Покровское-Стрешнево заметили построенную бобрами плотину. На опубликованных в Сети кадрах видно, что у животных получилось возвести плотину в форме сердца.

Примечательно, что жители сел, как правило, не любят этих зверьков: из-за бобровых плотин у загородных жителей часто случаются потопы, а разрушить такую конструкцию крайне сложно, так как она укреплена илом и глиной. Даже если по веточке разбирать плотину, бобры практически сразу берутся за ее восстановление.

Осенью прошлого года биолог Павел Глазков рассказал, что нашествие бобров в последние годы по всей территории России может грозить преобразованием природного ландшафта и потопами. Как отметил эксперт, когда численность популяции не контролируется, это приводит к быстрому размножению животных, которые постоянно переделывают под себя окружающее пространство.

Однако когда численность грызунов регулируется, то они приносят большую пользу природе. Благодаря им появляются искусственные водоемы, в которых заводится рыба. Там появляются птицы, животные селятся на берегах. Также бобры являются неотъемлемой частью пищевой цепочки.