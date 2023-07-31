Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на 1 августа Метеоролог Позднякова рассказала, что в августе москвичи увидят два суперлуния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе жители Москвы смогут увидеть два суперлуния, написала в своем Telegram-канале главный сотрудник московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, ближайшее назвали Осетровым — его в небе можно будет наблюдать уже ночью 1 августа.

В августе жители столичного региона смогут наблюдать сразу два суперлуния: первое в ночь на 1 августа, которое назвали Осетровое, и в ночь на 30 августа, самое крупное суперлуние в 2023 году, — написала Позднякова.

Она добавила, что погода 1 августа в Москве позволит увидеть это астрономическое явление. По словам Поздняковой, планета появится над горизонтом после 21 часа, когда небо очистится от облаков.

Суперлуние — это явление, при котором полнолуние совпадает с перигеем, то есть моментом, когда естественный спутник Земли, движущийся по эллипсоидной орбите, подходит ближе всего к нашей планете. В прошлом году соцсети наводнили как профессиональные, так и любительские снимки гигантской, зачастую красной Луны, «восходящей» над миром.

Ранее конструктор двигателей, доктор технических наук, академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин рассказал, что освоение Луны поможет наблюдать за космическими процессами и явлениями. Кроме того, он подчеркнул, что изучение земного спутника очень интересно само по себе с точки зрения науки.