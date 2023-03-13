ТАСС: в Москве без вести пропал помощник главы коллегии ЕЭК Дмитрий Шедко

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В столичные правоохранительные органы поступило заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко, передает ТАСС. Полицейские получили заявление 10 марта. В последний раз Шедко видели 9 марта. В нем говорится, что Шедко не обнаружили по месту жительства, а на телефонные звонки и сообщения он не отвечает.

В полицию от знакомых поступило заявление о том, что пропал Дмитрий Шедко, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. По месту жительства он не обнаружен, на телефонные звонки и сообщения не отвечает. Принимаются меры, направленные на установление его местонахождения, — сообщили в полиции.

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