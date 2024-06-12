В Москве беременную девушку зажало в машине при ДТП SHOT: при ДТП на юго-востоке Москвы пострадала беременная девушка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременная девушка пострадала в результате аварии на юго-востоке Москвы, передает Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, при ДТП столкнулись автомобили Mercedes SL-Class и Chevrolet.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в Марьино, уточнил канал. Девушке при ударе зажало ноги, следует из сообщения.

Mercedes и Chevrolet столкнулись на Новочеркасском бульваре, сильным ударом автомобили раскидало в разные стороны. Пострадала беременная женщина, которая ехала на пассажирском сиденье в «шевроле» — ей зажало ноги, — передали журналисты.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, добавили авторы публикации. Информации о ее состоянии нет.

Ранее два человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел поздним вечером 7 июня на Змеиногорском тракте. Прокуратура инициировала проверку. Автобус King Long, следовавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск, и легковой автомобиль Mazda Demio столкнулись на трассе в Барнауле.

До этого девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.