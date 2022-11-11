В Москве автовоз вылетел на встречку и задел несколько машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Симферопольском шоссе автовоз вылетел на встречную полосу, задел несколько автомобилей и заглох, сообщает Telegram-канал «Москва 24». Количество жертв и пострадавших авторами не называется. На месте работают оперативные службы. Движение по Симферопольскому шоссе парализовано.

Об инциденте авторы Telegram-канала сообщили в 16:56 по московскому времени. Утверждается, что водитель автовоза протаранил ограждение, вылетел на встречную полосу и врезался сразу в несколько машин. По данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 19:10 длина пробки из Москвы в область на данном участке составляет пять км. Движение в обратную сторону не затруднено.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что в столичном районе Отрадное автомобилист въехал в фасад жилого дома. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего пресс-служба ведомства не уточняет. На месте работают оперативные службы.

Ранее столичный дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.