В Москве автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства ЧП и информация о пострадавших устанавливаются.

На внешней стороне ТТК (в районе Андреевской набережной, 1к1) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено, — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске во время движения по маршруту загорелся автобус № 43, в котором находились пассажиры. ЧП произошло на улице Михаила Годенко и попало на камеры очевидцев. У автобуса загорелся моторный отсек: сначала появился дым, после чего — пламя. Водитель выпустил пассажиров и попытался потушить огонь, но у него не получилось. После этого на помощь пришли другие шоферы, а очевидцы вызвали пожарных.

До этого в Ярославской области взорвалась большегрузная фура. Инцидент произошел на трассе М-8, проходящей через регион. Отмечается, что в момент взрыва внутри грузовика спали дальнобойщики. Мужчины получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.