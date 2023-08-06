В Москве автомобиль сбил пешехода и протаранил остановку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». На месте ДТП работают оперативные службы.

Авария произошла на Судостроительной улице в районе доме 21/11. На фото, опубликованном дептрансом, видно, что автомобиль задней частью врезался в остановку и деформировал ее. Кроме того, под автомобилем заметен велосипед. Информации о состоянии пешехода пока нет.

Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс пострадала в ДТП в подмосковном Подольске. Авария произошла, когда артистка возвращалась домой на такси после корпоративного выступления. Концертный менеджер Лады Дэнс Сергей Пудовкин, рассказал, что певицу доставили на вертолете в Институт микрохирургии мозга. Состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести.

В Самаре водитель автомобиля Datsun насмерть сбил 25-летнюю девушку на улице Сергея Лазо. По предварительным данным, погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, свидетели ДТП опрошены.