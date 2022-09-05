В Москве автомобиль наехал на велосипедиста на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Вильнюсской улице в Москве автомобиль наехал на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе, передает ТАСС. На кадрах видно, как автомобиль въехал в велосипедиста, который не спешился, когда пересекал пешеходный переход.

Ранее 4 сентября один человек пострадал при массовом ДТП с участием семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве. Отмечается, что пострадавшего доставили в Боткинскую больницу.

Из-за массовой аварии одна из четырех полос в сторону центра была перекрыта, позже в столичном дептрансе сообщили, что движение полностью восстановлено. Причины ДТП устанавливаются.

Также стало известно, что во Франции на севере Тулузы девять человек пострадали в результате наезда автомобиля, водитель которого пытался скрыться от полиции. Четверо пешеходов находятся в тяжелом состоянии, двое доставлены в срочном порядке в больницу Пурпан. Перед инцидентом водитель совершил многочисленные нарушения правил дорожного движения и врезался в автомобиль. Полиция пыталась его арестовать, но он отказался подчиниться.