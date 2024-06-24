В Москве арестован гендиректор «Уральских заводов»

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Суд в Москве арестовал гендиректора компании «Уральские заводы» Василя Мусина, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Причиной ареста стало подозрения в мошенничестве при выполнении оборонного заказа.

Мусин взят под стражу на один месяц и 29 суток. Он будет оставаться под арестом до 17 августа.

Мусин В.М., находясь должность генерального директора акционерного общества «Уральские заводы» совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере, – говорится в сообщении.