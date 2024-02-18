В Москве арестовали трех участников несогласованных акций Тверской суд Москвы арестовал трех участников несогласованных акций на 15 суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы арестовал трех участников несанкционированных акций в столице на 15 суток, сообщили РИА Новости в суде. Подсудимых признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток, — рассказали представители суда.

Прокуратура Москвы 16 февраля выпустила предостережение в связи с призывами к участию в массовых публичных акциях. Граждан предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях, которые не согласованы с властями столицы. При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно акции идет речь.

В свою очередь депутат заксобрания Северной столицы Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил, что силовики задержали несколько человек, которые 16 февраля пришли на Воскресенскую набережную к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы почтить память оппозиционного политика Алексея Навального, умершего в тот день в тюрьме. По его данным, среди задержанных оказались фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и журналистка RusNews Элина Козич.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 16 февраля. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.