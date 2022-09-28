В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже украинца Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина Украины Владислава Кривого, подозреваемого в шпионаже. Мера пресечения ему избрана на срок до 27 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Владислав Кривой — гражданин Украины, он был агентом СБУ и весной 2022 года получил задание по сбору данных о российской военной технике на подконтрольной РФ территории, — пояснил собеседник агентства.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если суд признает его виновным во вменяемом преступлении, украинец может быть приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, полковника СБУ в отставке Николая Сапогу. Занимая должность завкафедрой отделения Харьковского национального университета ВВС в Херсоне, он убеждал студентов вуза выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве для дальнейшей работы в СБУ. Сам он с начала спецоперации находился там же и поддавшихся вербовке молодых людей обучал по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.