В Москве арестовали подозреваемого в госизмене россиянина Суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Мартынова по делу о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу россиянина по фамилии Мартынов по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он пробудет в СИЗО как минимум до 19 апреля. Детали дела не разглашаются.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Мартынову Н. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 апреля 2024 года. Мартынов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), — говорится в сообщении.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне предотвратили теракт против сотрудника правоохранительных органов. Два дня назад силовики задержали жителя Ярославля, подозреваемого в покушении.

По данным ФСБ, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб и должен был подорвать автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в черном подходит к машине, наклоняется и устанавливает бомбу под бампер. Впоследствии взрывное устройство было обезврежено. Следователи завели дело по статьям о теракте и госизмене.