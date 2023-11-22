В Москве арестовали мужчину, полгода готовившего поджог военкомата Суд Москвы отправил под арест россиянина, полгода готовившего поджог военкомата

Фото: cheremushinsky.msk.sudrf.ru

Черемушкинский суд Москвы

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест гражданина России Ибрагима Оруджева, который в течение полугода готовил поджог военкомата в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Мужчина арестован на два месяца.

Черемушкинский районный суд города Москвы избрал в отношении Оруджева Ибрагима Мубаризовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 января 2024 года. Органами предварительного расследования Оруджев И. М. обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, — отметила пресс-служба суда.

Если Оруджева признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Агентство отмечает, что мужчина полгода ходил к военкомату в Академическом районе Москвы. Он пытался найти возможность поджечь здание наиболее эффективно. Однажды на Оруджева обратили внимание полицейские. Его задержали, и мужчина рассказал об изучении идеологии разных террористических организаций. Также он поделился знаниями о правилах обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

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