В Москве арестовали мужчину, насмерть забившего соперника в драке у ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, подозреваемого в убийстве мужчины во время драки у торгового центра «Афимолл Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Молодой человек останется под арестом по меньшей мере до 11 декабря.

Постановлением Пресненского районного суда города Москвы в отношении Сорокина Кирилла Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 10 октября возле торгового центра на Пресненской набережной. Между четырьмя мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого один из участников нанес удары по голове двум оппонентам. В результате от полученных повреждений один из пострадавших умер на месте происшествия. Жизни и здоровью второго потерпевшего ничего не угрожает.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Он признал вину в содеянном и раскаялся. Telegram-канал SHOT добавляет, что у Сорокина уже имеются судимости за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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