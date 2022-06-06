В Москве арестовали еще одного подозреваемого в покушении на Соловьева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв

В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщают «Известия». В конце апреля Следственный комитет России задержал шестерых подозреваемых, которые планировали взорвать машину журналиста с помощью самодельных бомб. Подозреваемый пробудет под стражей до 3 августа.

Задержанным оказался 29-летний Тимофей Мокий. Он уже проходил по подозрению в поджоге двух военкоматов — в Рязани и Щелково. В 2010 году Мокий был судим за незаконное приобретение, передачу и хранение оружия. После этого его отправляли на принудительное лечение.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на Соловьёва стало известно днём 25 апреля. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

По словам Соловьева, покушение на него готовилось якобы по заказу СБУ. Он также отметил, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему лично». Позже СБУ отвергла причастность к планированию убийства.