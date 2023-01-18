В Москве арестовали дезертировавшего из зоны СВО сержанта Гарнизонный суд в Москве арестовал дезертировавшего из зоны СВО младшего сержанта Кравченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Плигина. Мужчину обвинили в дезертирстве из зоны проведения специальной военной операции в ЛНР. Дело было возбуждено после побега Кравченко и еще семерых его сослуживцев, о котором стало известно в декабре.

Судом удовлетворено ходатайство следователя по Подольскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу, обвиняемому по части 3 статьи 338 УК РФ, — сообщила Плигина.

За дезертирство Кравченко может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта», Кравченко с несколькими сослуживцами самовольно покинули зону СВО. Мужчины на попутках и такси добрались до города Подольска (Московская область). Там они явились в отделение полиции. Кравченко и другие были одеты в гражданское. Мужчины сдали полицейским четыре автомата и столько же пулеметов.

Сотрудники правоохранительных органов посчитали зачинщиком Кравченко. В СИЗО попал только он. Остальные были отпущены под надзор командира воинской части в подмосковном военном городке. Там они сейчас и находятся.