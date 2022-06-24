В Москве американец ударил полицейского кирпичом по голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красносельском районе Москвы уроженец США с кирпичом напал на полицейского — удар пришелся ему прямо по голове. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья, сообщает АГН «Москва». Инцидент произошел 16 июня, когда стражи порядка прибыли в Милютинский переулок после сообщения о неадекватном мужчине, который угрожал навредить себе.

Днем 16 июня в полицию поступила информация о неадекватном мужчине возле одного из домов в Милютинском переулке. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили молодого человека, размахивавшего руками и угрожавшего причинить себе вред. После того как один из полицейских попытался приблизиться к гражданину, последний поднял с земли кирпич и ударил его им по голове, — сообщает агентство.

После произошедшего американца задержали. 23 июня на него завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Отмечается, что задержанному 28 лет, он родился в Нью-Йорке, но зарегистрирован в подмосковных Котельниках.

В марте суд Москвы приговорил Алексея Миляева, который несколько раз ударил и попытался сорвать шлем с сотрудника полиции на несанкционированном протесте 23 января в центре столицы. Мужчина получил год колонии.